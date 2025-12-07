График отключения света в неделю с 8 по 14 декабря в Днепропетровской области позволяет жителям заранее подготовиться.

График отключения света на неделю с 8 по 14 декабря в Днепропетровской области предусматривает временные перебои в нескольких общинах из-за плановых профилактических работ на электросетях, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в компании «ДТЭК Днепровские электросети».

В Слобожанском территориальном сообществе электроснабжение приостановят 8 декабря с 08:00 до 18:00. Свет не будет подаваться в поселке Слобожанское на улицах Весенняя, Волошкова, Заречная, Калиновая, Космическая, Магистральная, Мира, Молодежная, Славянская, Солнечная, Василия Сухомлинского, Майская, Украинская, Центральная, Шевченко, Школьная и в переулке Соня. В поселке Баловка работы охватят улицы Веселая, Вишневая, Зеленая, Казацкая, Центральная и Лесной переулок.

9 декабря отключение коснется Гречаноподовской общины. Плановые работы будут проводить с 10:00 до 17:00, во время которых электричество не будет поступать в село Калиновка.

График отключения света на неделю с 8 по 14 декабря в Днепропетровской области позволяет жителям заранее подготовиться: зарядить телефоны и ноутбуки, проверить фонарики и павербанки, выключить бытовые приборы и продумать необходимые дела, требующие электроснабжения. А также запастись питьевой водой, продуктами, лекарствами и позаботиться о детях, пожилых людях и домашних животных.

Кроме того, перед обесточиванием выключите всю технику из розеток и сообщите о ситуации людей, не имеющих доступа в Интернет.

Актуальные обновления по изменениям или аварийным ситуациям публикуются на официальном сайте компании.

