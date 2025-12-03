Дефицит продуктов в Днепре в этом году ощутим на рынке капусты.

Дефицит продуктов в Днепре в этом году ощущается особенно сильно, прежде всего из-за ограниченного количества свежей капусты на рынке, сообщают эксперты, передает Politeka.

Основными причинами сокращения предложения стали неблагоприятные погодные условия и проблемы хранения овощей. Из-за недостаточной инфраструктуры часть урожая быстро портится и не доходит до торговых точек в должном виде.

Аграрный эксперт Олег Кравченко отмечает, что лишь малая часть капусты способна сохранять свежесть до конца зимы. Это создает реальный дефицит продуктов в Днепре и увеличивает риск роста цен для покупателей.

Фермеры пытались компенсировать недостаток, расширяя посевы после предыдущего сезона с высокими ценами, однако проблемы с овощехранилищами снизили эффект от таких действий. Аналитики предупреждают, что в зимний и ранневесенний периоды стоимость капусты может еще больше увеличиться.

Рынок этого овоща цикличен: высокие расценки побуждают аграриев увеличивать посевы, что в следующем сезоне снижает цену. Годы с низкой прибылью заставляют уменьшать площади и дефицит продукции повторяется.

Специалисты отмечают, что стабилизировать ситуацию можно только через модернизацию технологий выращивания и расширения сети овощехранилищ. Местным жителям советуют планировать покупки заранее и следить за ценами во избежание проблем с доступностью капусты в пиковые периоды.

Кроме того, в Днепропетровской области также возникла нехватка тепличных помидоров. Фермеры объясняют повышение цен высоким спросом со стороны розничных и оптовых сетей.

Источник: EastFruit .

