В связи с проведением ремонтных работ возможны временные перерывы в электроснабжении. Поэтому был составлен график отключения света в Житомирской области на 4 декабря.

Для украинцев был введен график отключения света в Житомирской области на 4 декабря по части населенных пунктов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житопроизводэнерго".

В связи с проведением ремонтных работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света в Житомирской области на 4 декабря. Из-за выполнения ремонтных работ будут введены ограничения в населенном пункте ПОЛИСЬКЕ. Света не будет с 09:00 до 17:00 по адресу:

ЖОЛОНСЬКА 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 6, 7, 8.

ПИВДЕННА 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 27, 29, 3, 30, 32, 32Д, 4, 5, 6, 7, 9.

ПОЛИСЬКА 38, 6.

ЦЕНТРАЛЬНА 17, 32, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 41, 43, 44.

ШКИЛЬНА ., 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 4а, 5, 9.

Возможны перерывы в электроснабжении в СНЫТЫЩЕ с 9 до 17 часов на улицах:

ГРАБОВЦЯ ВОЛОДЫМЫРА 1, 11, 13, 16, 17, 2, 20, 22, 24, 29, 3, 34, 4, 5, 6.

ЖЫТОМЫРСЬКА 1, 10, 11, 13, 14, 15, 3, 4, 4а, 6, 8.

ЛУГОВА 1, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 3, 4, 5, 8, 9.

ШКИЛЬНА 10, 9.

Кроме этого с 9 до 17:00 из-за выполнения ремонтных работ электропередачи не будет электричества в поселке КОЗИЕВКА на улицах:

БУЛАСЫВСЬКА 57,64.

МОЛОДИЖНА 12-А, 21, 22, 23, 24, 27, 27 а, 27а, 28а, 29, 31, 31в, 32, 33, 36.

РИЗДВЯНА 3, 4, 51-А,63

провулок ЗАБАЮРА 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 3, 3., 4, 6, 6., 7, 7., 9, 9.

К тому же без света останутся в МАЛИНЕ. Так, 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии в домах на улицах:

КРЫМСКОГО 7а.

ПРОСВИТЫ 1, 3, 4, 6, 6-1.

СТЕПАНА БАНДЕРЫ 11,7,7А.

Украинцам рекомендуют заранее подготовиться к графику света в Житомирской области на 4 декабря, а также отмечается, что в любой момент могут ввести стабилизационные и аварийные графики.

Графики отключений "Житомироблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Экологическая катастрофа под Житомиром: инспекторы обнаружили гигантскую стихийную свалку площадью более 1000 "квадратов".

Также Politeka сообщала, Впервые в Житомирской области: школьники присягнули стать "Омбудсманами" и защищать права детей.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Житомире: платить придется по-другому, что изменилось.