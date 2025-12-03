Подать заявку на денежную помощь для ВПЛ в Одесской области можно только через портал Дия.

Стартовал прием заявок на новую государственную денежную помощь для ВПЛ в Одесской области , однако не все переселенцы смогут получить деньги, сообщает Politeka.net.

В Минсоцполитике был озвучен алгоритм действий для получения жилого ваучера для внутренних переселенцев.

Министерство социальной политики объявило о старте программы жилищных ваучеров, направленной на помощь гражданам, вынужденным покинуть свои дома на временно оккупированных территориях.

Украинское правительство недавно приняло решение усилить поддержку этой категории переселенцев. Для них предусмотрен специальный жилищный ваучер на сумму 2 миллиона гривен, который можно использовать на приобретение жилья, его строительство или оформление ипотеки.

Подача заявок на участие в программе стартовала 1 декабря 2025 года. Ведомство подчеркнуло, что новый механизм поддержки направлен на тех ВПЛ, чьи дома остались на оккупированных территориях и не имеют собственного жилья на подконтрольной Украине территории.

Пока воспользоваться возможностью подать документы могут не все переселенцы. На первом этапе программа доступна только двум категориям: лицам, имеющим статус участника боевых действий, а также людям с инвалидностью, полученной в результате войны. Обязательным условием остается подтвержденное проживание на временно оккупированной территории и отсутствие полученной ранее жилищной помощи.

Подать заявку на денежную помощь для ВПЛ в Одесской области можно только через портал Дия. Все необходимые данные система подтягивает автоматически, а процесс рассмотрения документов будет длиться до 30 дней.

Чтобы оформить заявку, заявителю нужно обновить приложение Дия, зайти в раздел Сервисы и выбрать пункт Услуги для ВПЛ – Заявление на жилой ваучер. Далее необходимо подтвердить состав семьи, получить согласие мужа или жены (через ссылку, уведомление или QR-код), заполнить анкету, подписать ее с помощью "Дия.Подпись" и отправить на рассмотрение.

В случае одобрения заявления, переселенец получит жилой ваучер, которым может воспользоваться в течение 5 лет. В этот период купленное на ваучерные средства жилье нельзя ни продавать, ни переоформлять на других лиц.

В Министерстве социальной политики отметили, что дополнительная информация о фактическом начале выплат будет обнародована отдельно.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: сколько дают на зимний сезон.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: кто из переселенцев найдет крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: как потеря урожая влияет на украинцев.