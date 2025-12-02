График отключения света в Днепропетровской области охватывает несколько городов и поселков.

График отключения света в Днепропетровской области на 3 декабря сообщает о плановых работах на нескольких территориях региона, проводимых энергетиками для поддержания стабильности сети, сообщает Politeka.

Местные жители должны учесть временные перерывы в электроснабжении и спланировать повседневные дела в соответствии с графиком.

В городе Днепр работы продлятся с 08:00 до 17:00 по следующим адресам: ул. Василия Слипака 23, 25; ул. Ивана Франко 1-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31 (нечетные), 31А; ул. Квартальная 47; ул. Победы 210; пров. Ивана Франко 1-11 (нечетные), 11А, 13, 15; ул. Национальной Гвардии 5; ул. Рабочая 146.

В Павлограде отключения запланированы с 10:00 до 16:00 по ул. Преображенская 1/11 и 1/4. В Желтых Водах работы будут проходить с 08.00 до 17.00 по адресам ул. Промышленная 7, ул. Владимира Великого 9, 13-19 (нечетные), 19А, 21-29 (нечетные), 29А, 29Б, 31, 31А, 33-49 (нечетные), 53, 55, 57 и ул. Осенняя 1-5, 6А, 7-39 (нечетные).

Вольногорск будет без электричества с 09:00 до 17:00 по ул. Набережная, 1а. В селе Посуньки временные отключения коснутся ул. Степная 4А. В Каменском районе работы запланированы с 09.00 до 17.00 на с. Днепровское: ул. Лесна 1, 1А, 5; ул. Набережная 1, 1А; ул. Спортивная 9, 9/1.

В Криворожском районе электроснабжение будет временно прекращено в селе Кривбасс с 08:00 до 17:00 на ул. Больница 1-15, 17-19, 19А, 20, 20А, 21, 28, 29.

Итак, график отключения света в Днепропетровской области на 3 декабря охватывает несколько городов и поселков, позволяя энергетикам проводить плановые работы без угроз аварий. Жителям советуют заранее подготовиться: зарядить мобильные устройства, обеспечить резервное освещение и планировать рабочий день с учетом временных перебоев.

