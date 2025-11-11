Правительство работает над тем, чтобы предоставить бесплатное жилье в Днепропетровской области для части ВПЛ.

Внесены изменения в проект бюджета, 500 миллионов будут направлены на программу бесплатного жилья ВПЛ в Днепропетровской области и других регионах Украины, пишет Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно принятой правке, увеличенное финансирование будет направлено на компенсационные выплаты для граждан, потерявших жилье из-за войны. Первые выплаты должны начаться уже в 2026 году.

Как пояснил народный депутат Максим Ткаченко, член Комитета Верховной Рады по правам человека и руководитель рабочей группы ВСК по обеспечению жильем ВПЛ, программа прежде всего охватит участников боевых действий и лиц с инвалидностью, полученной в результате военных действий.

Ткаченко подчеркнул, что правительство также работает над тем, чтобы предоставить бесплатное жилье в Днепропетровской области для ВПЛ, которые после завершения боевых действий не смогут вернуться в родные дома. Один из вариантов – приобретение или строительство домов в сельской местности, где жилье стоит от 120 до 300 тысяч гривен.

«Наша инициатива состоит в том, чтобы найти для таких людей жилье в селах. Это один из действенных вариантов, ведь стоимость таких домов составляет 120-300 тысяч гривен. Таким образом, мы сможем обеспечить жильем большее количество людей», — подчеркнул депутат.

По оценкам экспертов, программа жилищной поддержки в сельских общинах не только снизит давление на крупные города, но и даст новый толчок развитию регионов, привлекая переселенцев к местной жизни и экономике.

