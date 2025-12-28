Дефіцит продуктів у Кіровоградській області призведе в 2026 році до зростання цінників на популярні товари.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області спостерігатиметься на популярні товари, нестача в магазинах може бути вже у 2026 році, повідомляє Politeka.net.

Економіст Володимир Чиж розкрив подробиці та розповів, на що буде спостерігатись нестача товарів.

Ціни на овочі з борщового набору в найближчій перспективі залишатимуться стабільними, однак із початком 2026 року окремі позиції можуть подорожчати через обмежену пропозицію вітчизняної продукції. За оцінками експертів, зростання цін очікується в межах 5–10 % від поточного рівня.

"Очікується поступове подорожчання овочів у межах приблизно 5-10 % порівняно з поточними цінами. Зростання пов’язане з кількома факторами: сезонне скорочення пропозиції після зимових свят, додаткові витрати на зберігання, логістику та енергоносії", — уточнив економіст Володимир Чиж.

Крім того, у другій половині зими можливий дефіцит окремих видів якісних овочів у Кіровоградській області, що пов’язано з обмеженими потужностями для зберігання продукції.

Сукупний вплив цих чинників може призвести до зростання цін на овочі наприкінці зими — на початку весни 2026 року. За прогнозами, вартість становитиме: картопля — до 25–30 грн/кг, капуста — до 25 грн/кг, морква та буряк — до 20–22 грн/кг, цибуля — до 18 грн/кг.

Водночас у найближчій перспективі різкого подорожчання не очікується. До кінця січня ціни залишатимуться відносно низькими завдяки достатнім обсягам зібраної продукції. Аграрії реалізовуватимуть наявний урожай, щоб мінімізувати втрати під час зберігання, що буде вигідно для споживачів.

Джерело: agronews.ua.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області: хто з літніх людей може отримати додаткові гроші.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: що відбувається на рынке.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: українці можуть отримати допомогу, як це зробити.