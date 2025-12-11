Громадяни продовжують отримувати пенсії та соцвиплати, а для окремих категорій передбачені спеціальні доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області, повідомляє Politeka.net.

Пояснюємо, хто саме може претендувати на надбавку за особливі заслуги перед державою.

Для тих пенсіонерів, які мають визначні заслуги перед Батьківщиною, запроваджено додаткову щомісячну доплату. Підставою для її нарахування є Закон України №1767, де чітко визначено перелік категорій громадян, яким належить таке право.

Доплата для пенсіонерів в Кіровоградській області призначається таким групам:

ветеранам війни, які були відзначені орденами за особисту мужність у захисті України;

спортсменам, котрі здобули звання чемпіонів або встановили рекорди на європейських і світових змаганнях, а також на Олімпійських чи Паралімпійських іграх;

космонавтам, що здійснювали вихід у відкритий космос або брали участь у випробувальних польотах експериментальних апаратів;

громадянам, нагородженим державними преміями, орденами чи почесними званнями, зокрема відзначеним званням «Заслужений».

Розмір такої надбавки варіюється від 23 до 35 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році це відповідає сумі від 543 до 826 гривень щомісяця. Якщо людина підпадає під кілька категорій, то їй призначається найвища з можливих надбавок.

Важливо розуміти, що доплата для пенсіонерів в Кіровоградській області не нараховується автоматично. Для її отримання пенсіонеру потрібно звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду України — особисто або через електронний кабінет. Під час звернення необхідно подати заяву та підтвердити право на доплату відповідними документами: посвідченнями, дипломами, орденами, довідками.

