Грошова допомога від ООН у Миколаївській області може стати реальним ресурсом для підтримки родин.

Грошова допомога від ООН у Миколаївській області надається частині українців, які відповідають визначеним критеріям, однак експерти закликають бути обачними, щоб не стати жертвою шахраїв, повідомляє Politeka.

Виплати передбачені для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримали офіційний статус протягом останніх шести місяців, а також для громадян, які повернулися в Україну після вимушеного переїзду за кордон. У пріоритеті родини з неповною структурою, люди похилого віку або члени з особливими потребами. Крім соціальних умов, важливим є економічний критерій: дохід на одного члена сім’ї не повинен перевищувати 6,3 тисячі гривень на місяць, а родина не повинна отримувати допомогу від УВКБ ООН протягом останніх трьох місяців.

Для оформлення виплат потрібні паспорт, ІПН, довідка про статус ВПО та IBAN гривневого рахунку головного заявника. У разі наявності дітей або осіб з інвалідністю додають свідоцтва та медичні документи.

Виплати здійснюються одним платежем на три місяці. Кошти можна отримати на банківський рахунок, готівкою через Western Union або на цифровий гаманець. Під час отримання через Western Union необхідно мати SMS із контрольним номером грошового переказу (MTCN) та паспорт.

Експерти радять уникати шахрайських схем, таких як підроблені сайти, оголошення у соцмережах та пропозиції «допомоги за гроші». Безпечна практика включає перевірку інформації на офіційних ресурсах, не передавання реквізитів стороннім особам та ігнорування сумнівних посилань.

Таким чином, грошова допомога від ООН у Миколаївській області може стати реальним ресурсом для підтримки родин, які відповідають критеріям, водночас вимагає уважності під час оформлення та отримання коштів.

