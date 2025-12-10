Енергетики закликають мешканців регіону заздалегідь підготуватися до змін у графіку відключення світла у Дніпропетровській області на 11 грудня.

У Дніпропетровській області 11 грудня діятимуть планові графіки відключення світла, які охоплять окремі населені пункти регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Енергетики зазначають, що тимчасові перерви в подачі електроенергії необхідні для проведення ремонтних та профілактичних робіт. У компанії наголошують, що такі заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям у мережах.

Згідно з оприлюдненою інформацією, з 08:00 до 18:00 (протягом 10 годин), тобто протягом дев’яти годин поспіль, електроенергію буде відключено в населеному пункті Лиманське. Перелік вулиць:

Миру, Молодіжна, Набережна, Центральна.

Також у цей день можливі перерви в електропостачанні у селі Межиріч. Відключення триватимуть з 8:00 до 18:30 на низці вулиць, які включені до планового списку:

Весняна, Вишнева, Західна, Зелена, Космічна, Мавринська, Молодіжна, Набережна, Нечуя-Левицького, Нова, Соборна, Сонячна, Спортивна, Центральна, Шевченка, Широка, Яцуненка, пров. Бровченка і Черевика, Гоголя, Дружби, Затишний, Козацький, Котляревського, Крайній, Межовий, Миру, Озерний, Осипенковський, Пляжний, Робітничий, Тихий, Чумака, Шкільний.

Крім того, планові відключення передбачені і в селі Світлогірське. Світла там не буде з 8:00 до 14:00 за визначеними адресами:

Маслакова, Олійника Сергія, Центральна.

Також обмеження вводяться у селі Покровка на вулиці Інвадзе - незручності діятимуть з 12 до 18 години.

Енергетики закликають мешканців регіону заздалегідь підготуватися до змін у графіку електропостачання. Водночас зазначається, що у разі необхідності можуть бути додатково запроваджені стабілізаційні або аварійні відключення.

Актуальні графіки вимкнень, а також адресні списки та час відключень доступні на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення». Крім того, інформацію можна отримати через чат-боти компанії у Viber та Telegram.

