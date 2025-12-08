Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області охоплює відновлення житла, соціальний супровід і підтримку тих, хто потребує турботи та безпечних умов життя.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується через діяльність благодійного фонду «Карітас Харків», який запустив новий проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні ІІІ», повідомляє Politeka.

Ініціатива покликана підтримати осіб, чиє помешкання постраждало від воєнних подій.

У межах програми проводяться дрібні та середні відновлювальні роботи, що охоплюють заміну або ремонт частин конструкцій після пошкоджень. Отримати таку підтримку можуть лише ті домогосподарства, де зафіксовані легкі чи середні руйнування — наприклад, вибиті вікна, зламані двері, ушкоджений дах або стіни, при цьому житло залишається придатним для проживання.

Передбачено два формати допомоги: грошова виплата для самостійного ремонту або залучення підрядної організації. Учасниками можуть бути мешканці Харкова та Ізюму, які належать до визначених категорій — люди похилого віку, особи з інвалідністю, важкохворі, самотні матері чи батьки, багатодітні родини, вагітні жінки або матері з малюками до трьох років.

Для реєстрації необхідно надати документи, що підтверджують особу, ідентифікаційний код, право власності, довідки про дохід, а також акт обстеження житла. Якщо частини документів немає, соціальні працівники можуть самостійно провести оцінку ситуації.

Додатково діє напрям «Підвищення якості життя людей у Харкові шляхом надання послуг по догляду вдома». Ця ініціатива спрямована на підтримку самотніх, немічних та переселених громадян. Працівники надають послуги догляду, господарської допомоги, медичного спостереження, а також забезпечують доступ до спеціального обладнання — візків, ходунків, милиць, протипролежневих матраців.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області охоплює відновлення житла, соціальний супровід і підтримку тих, хто потребує турботи та безпечних умов життя.

