Підвищення тарифів на опалення в Одесі відображає реальні економічні витрати підприємства та необхідність підтримувати стабільну роботу теплових мереж.

Підвищення тарифів на опалення в Одесі чекає жителів у наступному опалювальному сезоні, повідомляє Politeka.

Зміни пов’язані з необхідністю покрити витрати комунального підприємства «Теплопостачання» на доставку газу та ремонти комунікаційних мереж. До цього часу тариф залишався незмінним із 24 лютого 2022 року.

Фахівці КП «ТМО» провели коригування тарифів з урахуванням фактичних витрат на виробництво тепла. При розрахунку брали до уваги зниження обсягів постачання на 3,6%, збільшення вартості транспортування газу в чотири рази, подорожчання електроенергії на 25,6%, зростання цін на водопостачання на 12,1% і водовідведення на 6,7%, а також додаткові витрати на планові ремонти обладнання.

Нові тарифи на сезон 2025–2026 років визначено наступним чином: для населення — 1 813,94 грн за Гкал, бюджетних установ — 4 767,12 грн за Гкал, інших споживачів — 5 853,67 грн за Гкал, релігійних організацій — 4 950,10 грн за Гкал. Сьогоднішній тариф для побутових користувачів становить 1 813 грн за Гкал.

Отже, підвищення тарифів на опалення в Одесі відображає реальні економічні витрати підприємства та необхідність підтримувати стабільну роботу теплових мереж. Нові розцінки забезпечать своєчасне надання послуг, дозволять покрити всі витрати на виробництво та доставку тепла й гарантують безперебійну подачу теплової енергії для всіх категорій споживачів протягом зимового періоду.

До слова, в Одесі також подорожчав проїзд. Пасажирам радять завчасно ознайомитися з оновленою таблицею тарифів. Документ доступний на вокзалах та станціях, що дозволяє планувати витрати до здійснення подорожі.

Останні новини України:

Новий графік руху транспорту в Одесі: що змінилося для пасажирів

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: кого зачепили рекордно великі ціни

Дефіцит продуктів в Одеській області: українцям вказали на проблеми, фермери змушені рахувати збитки