Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватись до графіку відключення світла у Кіровоградській області.

В Кіровоградській області через планові технічні роботи вводиться графік відключення світла на 9 грудня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі кількох селищних рад регіону.

Знеструмлення триватимуть у багатьох населених пунктах. Графік відключення світла в Кіровоградській області на 9 грудня було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні.

9 грудня електропостачання буде частково відсутнє з 9 до 17 години в населеному пункті Добровеличківка за адресами:

Виноградна, 2-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

Віталія Невельського, 38, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А, 64, 64А, 66, 66А, 67, 67А, 70К3, 71-72, 72А, 73, 73А, 74-76, 78-87, 91, 93, 95, 99А, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 115А, 117, 119, 121;

Незалежності, 19, 2-16, 16/1, 17-24, 26, 28, 30, 32, 34;

Об'їзний пров., 6, 12, 16;

Центральна, 2/7, 3-10, 11а, 12-15, 18, 19а, 20-24, 24а, 25-30, 30а, 31К8, 32, 32а, 33К5, 35-37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67;

Шевченка, 13.

Крім цього вимкнення вводяться цього дня з 9 до 15 години у населеному пункті Василівка на вулицях:

Івана Франка, 1, 3;

Квітнева, 1;

Молодіжна, 2-3, 5-14, 16-18, 20-21, 23-24, 31, 33;

П'ятихатки, 1, 3, 5, 7;

Садова, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19-20, 24, 30, 40, 42, 46, 48, 52, 56, 58, 60, 62, 64;

Степова, 3, 7;

Українська, 2, 4, 6, 8, 14, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 47, 50, 56-65, 68-69, 72, 78, 80, 83-84, 86-90, 93, 95-96, 98-99, 101-104, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 136, 138а, 140, 144, 146;

Центральна, 9, 19, 21, 27, 41, 43, 45, 47, 49, 54-55, 58, 60, 63-65, 70, 73-76, 79-81, 83-88, 91-92, 95, 98, 100-103, 109, 113, 119, 123, 125, 127, 129, 135, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 159, 175, 179, 181, 183, 185, 187, 191.

Також будуть діяти знеструмлення з 9:00 до 15:00 в гаселеному пункті Новогригорівка Друга за адресами:

Зарічна, 9, 12, 14-15, 17-20, 22, 24, 26, 30, 36, 38;

Макаренка, 1-7;

Надії, 1-2, 8, 11, 14-16;

Садова, 1-7, 9-13, 15-19, 21-23, 25, 27, 29, 31-42, 44, 51, 53, 55;

Степова, 2, 9, 11-12, 14, 17-18, 19а, 20, 22-26, 29, 32, 35-37, 39;

Шевченка, 1, 3, 5-7, 9-10, 12, 14, 16-17, 20, 22, 24, 26, 28, 39-42, 44-47, 49, 51-53, 55-60, 62, 64, 66, 68, 74, 80, 84, 86, 88;

Степова, 1-16, 19-30, 32, 34-37, 40, 42-45, 47-48, 50-51, 53-65, 67, 70-71, 79-96, 99-101, 105-111, 114-115, 117-130, 133-135, 135а, 136-137, 137а, 138-140, 143, 146.

Заплановані обмеження з 9:00 до 17 години у населеному пункті Братерське на вулицях:

Луговий пров., 1, 11, 13;

Незалежності, 1-3, 6, 9-10, 14, 16-22, 24, 26-27, 35А, 37;

Озерна, 1-2, 4-5, 9, 11-14, 16-17, 22, 32, 35-38;

Садова, 5А, 7, 12, 14, 21, 24-27, 30, 33

Шевченка, 1-5, 7-15, 17.

До того ж варто бути готовими до обмежень мешканцям Червоновершка з 9 до 17 години, що проживають за адресами:

Вишнева, 4, 7-9, 12-17, 21, 23, 25, 29, 31;

Лісна, 2-6, 8

Молодіжна, 2-7, 9-16, 18-22, 25, 27-28, 30, 32, 34, 38, 40, 46, 50;

Набережна, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68-89, 91, 93-96, 98-102, 102А, 104-109, 111, 113-117, 119-121, 121А, 122, 124, 128, 132-133, 135, 137-149, 151, 153, 155, 157, 159А, 161, 163, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195.

Павла Колесника, 2, 8-11, 13, 15-16, 18, 20, 22-23, 25-28, 28А, 29-30, 36, 38, 40;

Польова, 1-3, 5, 10-11, 13, 16, 18-20, 22, 24, 26;

Центральна, 1-3, 4А, 9, 11, 13, 15;

Шкільна, 1-3, 5-12, 14-19, 19А, 20, 20а, 22-28, 31.

Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіку відключення світла в Кіровоградській області, а також зазначається, що будь-якої миті можуть запровадити стабілізаційні та аварійні графіки.

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Як дізнатися про відключення:

На сайті «Кіровоградобленерго»:

Перейдіть за посиланням.

У розділі «Інформація для клієнтів» знайдіть «Графіки обмежень, аварійних і погодинних відключень».

Ви також можете скористатися функцією «Пошук відключень за адресою», щоб знайти графік для конкретного населеного пункту та адреси.

