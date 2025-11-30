Новая система оплаты проезда в Кропивницком создает более быстрый и удобный способ передвижения по общественному транспорту.

В Кропивницком готовятся к запуску новой системы оплаты проезда, предусматривающей использование электронных билетов, сообщает Politeka.

Ранее город планировал внедрить цифровые талоны, а детали о тарифах и правилах пользования были обнародованы на официальном портале городского совета. Граждане могли оставлять комментарии и предложения, чтобы влиять на работу будущего сервиса.

Благодаря новой системе пассажиры смогут оплачивать поездки по банковским карточкам, через мобильные приложения или электронные кошельки. Валидаторы автоматически списывают средства во время прохождения, поэтому наличные деньги не являются обязательными. Первоначальная установка оборудования состоялась еще до военных событий, однако из-за перебоев с электроснабжением запуск пришлось отложить. В настоящее время завершаются тестирование и финальная модернизация системы.

Билеты предусмотрены в разных вариантах: краткосрочные в неделю, месяц или год, а также «свободный кошелек», который можно пополнять при необходимости. Для льготных категорий установлено ограниченное количество поездок ежедневно или до шестидесяти в месяц. Пополнить баланс можно через терминалы, онлайн сервисы или пункты продаж. Традиционные бумажные талоны остаются доступными у водителей и кондукторов.

Монтаж и обслуживание системы осуществляет компания-победитель конкурса, оказывающая круглосуточную поддержку через контакт-центр. Новая система оплаты проезда в Кропивницком создает более быстрый и удобный способ передвижения по общественному транспорту.

Ожидается, что электронные билеты помогут сократить очереди на остановках, оптимизировать работу маршрутов и облегчить ежедневные поездки всем категориям пассажиров.

