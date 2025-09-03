У першу половину вересня відбудуться зміни у маршрутах та введено новий графік руху поїздів з Кропивницького.

Новий графік руху поїздів з Кропивницького буде введено вже восени через масштабні роботи на українській залізниці, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" на Телеграм-каналі.

У першу половину вересня відбудуться зміни у маршрутах та розкладах руху низки приміських електричок, що курсують територією України. Пасажирів просять врахувати ці зміни та новий графік руху поїздів з Кропивницького під час планування своїх подорожнй, аби уникнути непорозумінь та затримок.

"Укрзалізниця" повідомила, що з 15 вересня до 12 жовтня призначаються додаткові приміські поїзди для зручності пасажирів та розвантаження існуючих маршрутів. Йдеться про поїзд №6164, який курсуватиме з Кропивницької до Помічної. Відправлення відбуватиметься о 21:45, а прибуття на кінцеву станцію – о 22:12. У зворотному напрямку курсуватиме поїзд №6163 з Помічної до Кропивницької, відправлення о 06:10 та прибуття о 06:38.

Адміністрація залізниці закликає пасажирів уважно стежити за оновленнями розкладів та змін маршрутів на офіційних сайтах, інформаційних стендах на вокзалах та у мобільних додатках залізниці. Це дозволить вчасно спланувати поїздку, уникнути незручностей та скористатися всіма наявними можливостями для комфортного та безпечного пересування.

Таким чином, внесені зміни та додаткові рейси покликані забезпечити оптимальний рух приміських поїздів, підвищити рівень обслуговування пасажирів і створити більш гнучкий новий графік руху поїздів з Кропивницького для жителів, які користуються залізничним сполученням.

