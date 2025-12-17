Варто заздалегідь подбати про заряджання приладів під час графіку відключення світла в Запоріжжі на 18 грудня.

Через ремонтні роботт, які енергетики проведуть 18 грудня у Запоріжжі, діятимуть графіки планових відключень світла, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію надають в Запоріжжяобленерго.

Як пояснили в компанії, цього дня фахівці проводитимуть технічне обслуговування мереж та обладнання. У зв’язку з цим частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання.

З 08:00 до 17:00 (протягом 9 годин) світло вимикатимуть за низкою визначених адрес:

Академіка Івченка (Військова): 22-34, 25-35

Академіка Філатова (Будьонного): 1-27, 2-28

Академічна: 1-9, 11-27, 2-20, 22-38, 29, 31-47, 49, 42-76, 51-67, 69, 71

Анашкіна: 37-49, 40-48, 50-54, 51-59, 56-64, 61-69, 66, 68-84, 71-79, 81, 83а

Базова: 11а

Барвиста (Войкова): 1-7, 2-6, 8-26, 9-29

Василя Шаровського (Полєтаєва): 1-29, 2-22, 24-50, 31-57, 52-56, 59

Військбуд: 13, 37а, 37б, 37в, 37г, 37д, 37є, 37ж, 37з

Віражна: 1-7, 9, 11-23, 2, 24, 2а, 4-22

Гарнізонна: 1, 17, 19-23, 25, 1г, 2-36, 25а, 27-31, 3-15, 33-45, 38-56, 47, 49-67, 58-82, 64

Героїв 55 Бригади (Уральська): 10-26, 2, 4, 6, 8, 28-40, 42, 42а, 44-50, 52, 54а, 3

Героїв Дніпра (Тельмана): 1-11, 13-29, 14-30, 2, 4, 31, 33, 4-6, 42, 6, 8-12, 35-41, 47, 51-65, 32-40, 44-72, 43, 45, 49

Григорія Квітки-Основ`яненка (Петровського): 1-29, 18-46, 2-16, 247

Гризодубової: 1, 3-29, 2-26

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 124а, 126-136, 138, 140, 143-165, 142-156, 158, 160-172, 167-191, 193, 195-215

Звягельська (Кривоносова): 1-19, 2-16

Івана Мейлуса (Червонопрапорна): 1-33, 2-36, 37-53, 55, 38-54, 57-73, 56-74, 84

Іванова: 1, 3, 23-33, 35, 5-21, 37-43, 45, 47, 51-75, 77, 79, 81, 49

Ігора Сікорського: 132-142, 144, 15-27, 29, 31, 146-150, 152, 154-170, 172, 174, 33-53, 55

Кругова: 1-25, 9

Лейтенантська: 1, 3, 2-24, 25-33, 26-34, 35, 5, 7-23

Лозова: 9

Люботинська (Молодогвардійська ): 1-5, 7, 2-30, 32, 69, 71, 9-35

Менделєєва: 19-29, 31, 30-48, 50

Миколи Демочані (Мічуріна): 1-47, 49, 2-48, 50, 65-99, 68-102

Миколи Киценка (Щорса): 1-47, 4-60, 101, 103, 116, 118, 49, 51-99, 66-114

Оборонна: 1-11, 13-25, 16, 18-28, 2-14, 27-49, 30-48, 50

Пилипа Орлика: 24, 3, 5, 6, 11, 12, 14, 16а

Планетна: 5, 12(Архангельський23, 28)

Привітна (Карбишева): 1-31, 2-30, 33-61, 34-58, 60, 62-68, 63-67

Скульптурна: 19

Стартова: 1, 3, 13, 13а, 13в, 14 (оп 16), 14а, 16-24, 26, 15, 17-27, 29, 2-12, 28, 30, 32, 34, 36, 31-63, 38-42, 44, 46, 48, 50-60, 62, 5, 7, 64, 66, 69, 71, 9, 11, 94

Стефанова: 1

Трембітна (Радищева): 1-11, 13-37, 14-38, 2-12

Також у період із 10:00 до 16:00 заплановані додаткові ремонтні роботи, у межах яких буде знеструмлено окремі вулиці міста.

Фабрична : 71, 73-81, 80, 80а, 80б, 82, 9, 84а,88/Звивистийй 2 (оп 11-1), 85, 95-101, 96, 104, 106, 108

: 71, 73-81, 80, 80а, 80б, 82, 9, 84а,88/Звивистийй 2 (оп 11-1), 85, 95-101, 96, 104, 106, 108 Цегельна : 10 (оп.48), 100/1, 100с/2, 100/3, 102с, 104с, 103, 105, 106-110, 112с, 107-111, 111с, 115-121, 114, 116с, 116в, 120, 12, 14, 16, 18с, 124б, 130-136, 136/1, 138, 125, 127, 127а, 127б, 127в, 131, 131а, 131с, 133-139, 140,144, 146, 150, 143, 145с, 147, 149, 153, 153а, 155, 15, 17, 23/2, 31, 33, 152, 152а, 156/1, 157 (оп.8/2), 158-164, 170, 161-165, 165а, 185, 185/2, 176, 184-188, 192, 192а, 194, 196, 187-191, 195-199, 203, 198с, 200-204, 208-214, 216с, 2, 4с, 6а, 207, 211с, 211/1, 213-221, 218, 222, 224с, 226с, 230, 223с, 225, 229, 230с, 24, 26а, 28/2, 247, 28, 3, 30, 32с, 38, 33с, 35, 35/1, 37, 36, 41, 43, 54, 6, 8, 67, 71, 73, 75, 74а, 74, 76, 80, 80с, 82-86, 92, 92а, 94, 98, 100, 81, 83, 85, 85а, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 101, 9, 11, 13, 1, 41с, 45, 47с, 49, 48с, 50, 49с, 51, 53, 55, 58, 60,62

: 10 (оп.48), 100/1, 100с/2, 100/3, 102с, 104с, 103, 105, 106-110, 112с, 107-111, 111с, 115-121, 114, 116с, 116в, 120, 12, 14, 16, 18с, 124б, 130-136, 136/1, 138, 125, 127, 127а, 127б, 127в, 131, 131а, 131с, 133-139, 140,144, 146, 150, 143, 145с, 147, 149, 153, 153а, 155, 15, 17, 23/2, 31, 33, 152, 152а, 156/1, 157 (оп.8/2), 158-164, 170, 161-165, 165а, 185, 185/2, 176, 184-188, 192, 192а, 194, 196, 187-191, 195-199, 203, 198с, 200-204, 208-214, 216с, 2, 4с, 6а, 207, 211с, 211/1, 213-221, 218, 222, 224с, 226с, 230, 223с, 225, 229, 230с, 24, 26а, 28/2, 247, 28, 3, 30, 32с, 38, 33с, 35, 35/1, 37, 36, 41, 43, 54, 6, 8, 67, 71, 73, 75, 74а, 74, 76, 80, 80с, 82-86, 92, 92а, 94, 98, 100, 81, 83, 85, 85а, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 101, 9, 11, 13, 1, 41с, 45, 47с, 49, 48с, 50, 49с, 51, 53, 55, 58, 60,62 пр.Цегельний, 59с, 57, 61с, 65с

Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів, підготувати резервне освітлення та врахувати можливі затримки в роботі побутових процесів упродовж цих годин.

Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

