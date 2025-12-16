Місцеві жителі мають врахувати графік відключення газу з 17 до 23 грудня у Житомирській області, щоб мінімізувати незручності в побуті.

Графік відключення газу з 17 до 23 грудня у Житомирській області ввели у зв’язку з плановими регламентними роботами, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 17 до 23 грудня у Житомирській області передбачає тимчасові обмеження у різних населених пунктах.

Зокрема, 17.12 роботи торкнуться Житомира, де не буде блакитного палива на вулицях Шевченка, 84, 90, 92, 94 та Покровській, 127 А і 135.

Того ж дня, 17.12, незручності зачеплять і місто Андрушівка. Вулиці: Шевченка, Садова та Шкільна. У той же час, у селі Лугини без постачання залишаться будинки на вулицях Незалежності 58, 62, 66, 68, 68 А, Базарній 3, Липницькому провулку, Лісовій, Сосновий Бір, Варшавській, Трипільській, Зеленій, Огієнка, Стуса та Пчілки.

Не омине тимчасове припинення газопостачання і села Нові Білокоровичі та Топори. Тут роботи проводитимуться також 17.12. У першому населеному пункті подачу блакитного палива перекриють за адресами: Довженка, Зелена, Зелений провулок. А у Топорах обмеження стосується всіх будинків.

Окрім цього, 23.12 тимчасове обмеження газопостачання торкнеться сіл Дениші та Левків, де не буде блакитного палива на кількох вулицях. Для Денишів - Незалежності 5, 5 Б, 7, 9, Рад 28, а для Левкова - Шахтарська, Шкільна, Молодіжна.

Фахівці просять не залишати ввімкнені газові прилади під час робіт і дотримуватися усіх правил безпеки. Також вони радять врахувати графік відключення газу з 17 до 23 грудня у Житомирській області при плануванні свого побуту.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Майже 2,5 мільйона збитків: на Житомирщині екоінспектори виявили незаконну вирубку 158 дерев.

Також Politeka повідомляла, "Сила відновлення": у Житомирі ветеранам допомогли подолати ПТСР та знайти шлях до повноцінного життя.

Як повідомляла Politeka, Понад тисячу зрубаних дерев: прокуратура вимагає стягнути 1,8 млн грн з лісоруба-браконьєра на Житомирщині.