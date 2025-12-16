Підвищення тарифів на воду в Івано-Франківській області зачепить не всіх.

З початку 2026 року в Івано-Франківській області відбудеться підвищення тарифів на воду в Івано-Франківській області для мешканців Городенки без встановлених лічильників, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення щодо нових тарифів для комунального підприємства «Городенкавдоканал».

Для абонентів із лічильниками зміни не передбачені: подача води залишиться на рівні 47,68 грн за кубометр, а водовідведення — 38,43 грн. Оплата проводитиметься за фактичним споживанням.

Споживачі без облікових пристроїв платитимуть більше: кубометр води коштуватиме 66,48 грн, відведення — 47,37 грн. Пояснюють це зростанням витрат підприємства на підтримку мереж та забезпечення стабільного водопостачання.

Компенсації з міського бюджету отримають лише користувачі з лічильниками. Решта абонентів сплачуватиме повну суму послуг без дотацій.

Місцева влада також запроваджує програму підтримки соціально вразливих груп: безкоштовне встановлення лічильників для родин загиблих військових, ветеранів, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю І групи, багатодітних сімей та родин зниклих безвісти. Обладнання профінансують із бюджету міста.

Таким чином, підвищення тарифів на воду в Івано-Франківській області зачепить лише тих споживачів, хто не користується приладами обліку, а пільгові програми допоможуть пом’якшити фінансове навантаження та стимулюватимуть перехід на прозоре споживання ресурсів.

Крім того, в Івано-Франківській області дорожчає і проїзд. У міських автобусах він коштуватиме 20 гривень для дорослих пасажирів та 10 гривень для школярів.

