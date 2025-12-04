Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області є частиною ширших змін у сфері міських перевезень.

Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області знову опинилося у фокусі уваги після того, як Коломийська міська рада винесла на розгляд пропозицію щодо встановлення нових тарифів у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Проєкт рішення розглянуть 9 грудня, а в разі його підтримки оновлені суми можуть набути чинності вже на початку 2026 року.

У документі йдеться, що проїзд у міських автобусах коштуватиме 20 гривень для дорослих пасажирів та 10 гривень для школярів. Причиною перегляду тарифів називають зростання витрат перевізників. За інформацією міськради, істотно подорожчали комунальні послуги, технічне обслуговування та оплата праці, що ускладнює стабільну роботу маршрутів.

Представники місцевої влади наголошують, що оновлена вартість потрібна для забезпечення безперебійного руху транспорту й підтримання належних умов перевезень. За їхніми словами, чинний тариф уже не покриває реальних витрат, що створює ризики для регулярності рейсів у місті.

Якщо рішення ухвалять, нова ціна діятиме з 1 січня 2026 року. Мешканців просять враховувати можливі зміни при плануванні щоденних поїздок.

Тенденція коригування вартості проїзду спостерігається і в інших громадах регіону. Так, у Калуші тариф оновили в червні 2025 року — там поїздка коштує 15 гривень. Це менше, ніж пропонується у Коломиї, однак теж свідчить про загальне зростання витрат на утримання транспортної інфраструктури. У великих містах країни ціни також відрізняються: наприклад, у Львові проїзд становить 25 гривень.

