Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах також передбачає фінпідтримк.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах стартувала для підтримки літніх людей, які залишилися без житла або опинилися в складних умовах через бойові дії, повідомляє Politeka.

Програма включає поселення в модульному містечку та соціальний супровід осіб похилого віку, а також допомогу внутрішньо переміщеним родинам. Координацію здійснює Департамент соціального захисту населення міської ради, де приймають документи, перевіряють інформацію та формують списки учасників.

Подати заявку можна особисто за адресою: вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Фахівці допомагають заповнити заяви та пояснюють порядок участі. Для реєстрації потрібні паспорт, ідентифікаційний код і довідка ВПО. Якщо звертається родина, у заяві вказують усіх членів домогосподарства, щоб правильно розподілити місця.

Модульне містечко обладнане всім необхідним для проживання та соціального супроводу, що дозволяє відновити звичний ритм життя та гарантує безпеку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах також передбачає фінпідтримку: ветерани зруйнованого або пошкодженого житла можуть отримати компенсації, а переселенцям доступна допомога для оплати оренди у безпечних районах.

Крім того, у Сумській області люди також можуть отримати грошову підтримку.

Як і раніше, право на отримання фіндопомоги мають ветерани, чиє житло було зруйноване чи пошкоджене через бойові дії або залишилося на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія громадян також може скористатися компенсацією для оренди нового житла у безпечних регіонах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: які дві речі роблять ситуацію складнішою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: частині українців надаватимуть виплати на житло.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.