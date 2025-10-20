Кожна сім’я, яка відповідає визначеним критеріям, може отримати грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Сумській області у розмірі19,4 тисячі гривень.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Сумській області надається на зимовий період на придбання твердого пічного побутового палива, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні уряду.

Термін подання заявок продовжено до 24 жовтня 2025 року, що дає змогу більшій кількості людей скористатися підтримкою держави. Як повідомляють у профільних відомствах, відповідне рішення ухвалено урядом України.

Особливу увагу держава приділяє тим домогосподарствам, у складі яких є внутрішньо переміщені особи, а також одержувачі пільг або субсидій на придбання твердого палива. Якщо такі родини не отримували допомоги на зимовий період від міжнародних гуманітарних організацій, вони зможуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку від держави.

Відповідно до умов урядової програми підтримки домогосподарств у зимовий період 2025–2026 років, кожна сім’я, яка відповідає визначеним критеріям, може отримати 19,4 тисячі гривень. Ці кошти надаються для закупівлі дров, вугілля, паливних брикетів або пелетів, необхідних для обігріву житла в холодний сезон.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів розрахована насамперед на вразливі категорії громадян, які проживають у населених пунктах, розташованих у межах 10 кілометрів від державного кордону з рф або поблизу лінії фронту. Йдеться про громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Однією з основних умов отримання допомоги є наявність у домогосподарстві опалювальної системи, що працює на твердому паливі.

Програма спрямована на підтримку людей, які перебувають у найскладнішому становищі. Серед отримувачів допомоги —

внутрішньо переміщені особи,

багатодітні родини (троє і більше дітей),

домогосподарства з низьким рівнем доходу,

самотні матері чи батьки, які самостійно виховують дітей,

люди похилого віку, самотні або безробітні,

громадяни з інвалідністю та їхні родини, які потребують постійного догляду.

