Каждая семья, отвечающая определенным критериям, может получить денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области в размере 19,4 тысяч гривен.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области предоставляется на зимний период для приобретения твердого печного бытового топлива, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении правительства.

Срок подачи заявок продлен до 24 октября 2025 года, что позволяет большему числу людей воспользоваться поддержкой государства. Как сообщают в профильных ведомствах, соответствующее решение было принято правительством Украины.

Особое внимание государство уделяет тем домохозяйствам, в составе которых находятся внутренне перемещенные лица, а также получатели льгот или субсидий на приобретение твердого топлива. Если такие семьи не получали пособия на зимний период от международных гуманитарных организаций, они смогут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку от государства.

Согласно условиям правительственной программы поддержки домохозяйств в зимний период 2025-2026 годов, каждая семья, отвечающая определенным критериям, может получить 19,4 тысяч гривен. Эти средства предоставляются для закупки дров, угля, топливных брикетов или пеллет, необходимых для обогрева жилья в холодный сезон.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров рассчитана прежде всего на уязвимые категории граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в пределах 10 километров от государственной границы с РФ или вблизи линии фронта. Речь идет об общинах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Одним из основных условий получения помощи есть наличие в домохозяйстве отопительной системы, работающей на твердом топливе.

Программа направлена ​​на поддержку людей, которые находятся в самом сложном положении. Среди получателей помощи

внутренне перемещенные лица,

многодетные семьи (трое и более детей),

домохозяйства с низким уровнем дохода,

одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей,

пожилые люди, одинокие или безработные,

граждане с инвалидностью и их семьи, нуждающиеся в постоянном уходе.

