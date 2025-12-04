У межах програми гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається лише один раз на домогосподарство

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області цього сезону стартує в межах програми підтримки домогосподарств на зимовий період 2025–2026 років, повідомляють організатори, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на забезпечення базових потреб та покращення житлових умов для старших громадян.

Програму реалізують «Карітас Полтава» разом із міжнародною католицькою організацією CRS Catholic Relief Services. Підтримка охоплює мешканців Полтавської та Зіньківської громад. Мобільні групи працюють за визначеним графіком, тому жителям радять стежити за оголошеннями, щоб отримати допомогу вчасно.

Допомогу надають домогосподарствам із вразливих категорій. Основні отримувачі — особи з інвалідністю першої або другої групи, люди з обмеженими можливостями від народження та громадяни старші шістдесяти років. До списку також включені одинокі батьки, вагітні, матері дітей до трьох років, сім’ї з прийомними дітьми, пацієнти з тяжкими хворобами та багатодітні родини з трьома і більше дітьми.

Для участі необхідно надати паспорт, податковий номер, довідку ВПО, IBAN та документи, що підтверджують статус одержувача, включно з довідками Пенсійного фонду, податкової служби або іншими підтвердженнями доходів.

У межах програми гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається лише один раз на домогосподарство. Отримання підтримки можливе за відсутності аналогічних виплат від інших організацій. Мета ініціативи — забезпечити реальну фінансову підтримку під час холодного періоду.

Місцевим жителям радять готувати документи заздалегідь, щоб швидко отримати допомогу та уникнути черг. Організатори також наголошують на своєчасному зверненні, щоб усі ремонтні роботи та необхідні виплати були завершені до початку морозів.

