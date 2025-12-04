В рамках программы гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется только один раз на домохозяйство.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области в этом сезоне стартует в рамках программы поддержки домохозяйств на зимний период 2025-2026 годов, сообщают организаторы, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на обеспечение базовых потребностей и улучшение жилищных условий для пожилых людей.

Программа будет реализована «Каритас Полтава» вместе с международной католической организацией CRS Catholic Relief Services. Поддержка охватывает жителей Полтавской и Зиньковской общин. Мобильные группы работают по определенному графику, поэтому жителям советуют следить за объявлениями, чтобы получить помощь вовремя.

Помощь оказывают домохозяйствам из уязвимых категорий. Основные получатели – лица с инвалидностью первой или второй группы, люди с ограниченными возможностями от рождения и граждане старше шестидесяти лет. В список также включены родители, беременные, матери детей до трех лет, семьи с приемными детьми, пациенты с тяжелыми болезнями и многодетные семьи с тремя и более детьми.

Для участия необходимо предоставить паспорт, налоговый номер, справку ВПЛ, IBAN и документы, подтверждающие статус получателя, включая справки Пенсионного фонда, налоговую службу или другие подтверждения доходов.

В рамках программы гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется только один раз на домохозяйство. Получение поддержки возможно при отсутствии аналогичных выплат от других организаций. Цель инициативы обеспечить реальную финансовую поддержку во время холодного периода.

Местным жителям советуют готовить заранее документы, чтобы быстро получить помощь и избежать очередей. Организаторы также отмечают своевременное обращение, чтобы все ремонтные работы и необходимые выплаты были завершены до начала морозов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на отопление в Полтавской области: как оно повлияет на домохозяйства.