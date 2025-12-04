Подорожание продуктов в Харьковской области уже отражается на семейных расходах, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

Наибольшее повышение затронуло овощи, крупы и молочные изделия, заставляя жителей внимательнее планировать покупки.

Среди овощей заметно подорожали розовые помидоры. Средняя стоимость килограмма в ноябре составила 179 гривен, в то время как в начале месяца цена была 147,26 грн. В магазинах Novus они продаются по 179, Metro – 136,26.

Крупы остаются стабильными, но показывают небольшой рост. Пшено стоит в среднем 30,40 грн за килограмм, в то время как в начале месяца его продавали за 29,79. Разногласия между сетями: Auchan - 29,50, Megamarket - 32,20, Metro - 29,50.

Молочные продукты показывают смешанную динамику. Масло Яготинское 73% 200 г стоит в среднем 115,72 грн, что на 0,69 грн больше по сравнению с началом ноября. В Novus оно доступно по 114, Metro – 118,56, Auchan – 114,60.

Эксперты объясняют, что подорожание продуктов в Харьковской области вызвано сезонными факторами, повышением логистических затрат и неравномерностью поставок. Потребителям советуют сравнивать цены в разных магазинах и планировать покупки заранее, чтобы минимизировать влияние бюджета.

Также рекомендуется отслеживать акционные предложения и сезонные скидки для оптимизации затрат на продукты.

Кроме того в регионе наблюдается дефицит продукции. Урожай меда по стране в 2025 году составил всего 25–35% среднегодового показателя, что усугубляет нехватку товара и влияет на розничные цены.

