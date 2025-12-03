Несмотря на характерное для осени удешевление, эксперты прогнозируют возможное повышение цен в зимние месяцы из-за дефицита продуктов в Кривом Роге.

В Кривом Роге зафиксирован дефицит одного из самых популярных продуктов, активно используемых в ежедневном приготовлении блюд, сообщает Politeka.net.

Местная нехватка напрямую связана с общей ситуацией на украинском рынке, который в 2025 году демонстрирует резкую нестабильность и непредсказуемые ценовые колебания.

Аналитики объясняют, что на рынок капусты одновременно влияет ряд факторов. Первоочередной причиной стали неблагоприятные погодные условия, значительно уменьшившие урожай. Кроме того, аграрии сознательно сократили площади под посевы из-за невыгодных закупочных цен в прошлом году, что сделало выращивание менее рентабельным и привело к уменьшению объемов продукции.

Не менее острой остается проблема недостаточного количества современных овощехранилищ, которые могли бы обеспечить долговременное, качественное хранение урожая. Именно поэтому, несмотря на характерное для осени удешевление, эксперты прогнозируют возможное повышение цен в зимние месяцы.

Специалист Николай Соботович отмечает, что в текущем году значительная часть выращенной капусты не соответствует стандартам, необходимым для длительного хранения. Это приводит к тому, что в хранилища закладывают значительно меньший объем продукции, которая может сохранять товарный вид до завершения зимы или до начала весны.

В Кривом Роге этот дефицит продуктов уже сказывается. В некоторых общинах города заметны трудности с доступностью продукта, что создает риск дальнейшего роста стоимости.

Эксперты отмечают, что такая ситуация не нова для рынка, ведь он четко выраженный циклический характер: периоды высоких цен стимулируют расширение производства, после чего наступает резкое удешевление. Низкая стоимость, в свою очередь, заставляет фермеров сбавлять посевы, что через некоторое время снова провоцирует дефицит и рост цен. Подобные колебания создают значительные затруднения как для производителей, так и для потребителей.

