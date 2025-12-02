Выдача помощи в виде бесплатных продуктов для пенсионеров в Одессе проходит в волонтерском центре «Гостинна хата».

Центр гуманитарной помощи «Гостинна хата» объявил о выдаче бесплатных продуктов для пенсионеров в Одессе, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в сообщении организации.

Фонд «Украинская душа» продолжает оказывать поддержку одесским пенсионерам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Организация продолжает обеспечивать людей почтенного возраста продуктовыми наборами, чтобы помочь им в период роста цен и нестабильности.

Выдача бесплатных продуктов для пенсионеров в Одессе длится с 01.12 по 05.12.

По-прежнему получить помощь могут граждане, отвечающие определенным категориям:

Речь идет о пенсионерах с размером пенсии до 3500 гривен, а также о людях в возрасте от 65 лет.

Важно отметить, что для оформления получения набора обязательно нужно иметь с собой необходимые документы: паспорт гражданина Украины, идентификационный код, пенсионное удостоверение и при наличии справки, подтверждающие инвалидность.

Фонд сообщает, что ежедневно издается 50 продуктовых наборов. Это позволяет обеспечить поддержкой наиболее уязвимых категорий населения, сохраняя порядок и равные возможности для всех желающих.

Выдача помощи в виде бесплатных продуктов для пенсионеров в Одессе проходит в волонтерском центре «Гостинна хата». Благотворительная организация находится на улице Водопроводной 13.

Представители фонда отмечают, что и дальше будут оставаться рядом с теми, кто нуждается в поддержке больше, и будут продолжать делать все возможное для улучшения жизни пожилых людей в Одессе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: сколько дают на зимний сезон.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: кто из переселенцев найдет крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: как потеря урожая влияет на украинцев.