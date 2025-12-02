Видача допомоги у вигляді безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Одесі відбувається у волонтерському центрі «Гостинна хата».

Центр гуманітарної допомоги «Гостинна хата» оголосив про видачу безкоштовних продуктів для пенсіонерів в Одесі, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації.

Фонд «Українська душа» продовжує надавати підтримку одеським пенсіонерам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Організація й надалі забезпечує людей поважного віку продуктовими наборами, аби допомогти їм у період зростання цін та нестабільності.

Видача безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Одесі триває у період з 01.12 по 05.12.

Як і раніше, отримати допомогу можуть громадяни, які відповідають визначеним категоріям:

Йдеться про пенсіонерів із розміром пенсії до 3500 гривень, а також людей віком від 65 років.

Важливо зазначити, що для оформлення отримання набору обов’язково потрібно мати з собою необхідні документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення та, за наявності, довідки, що підтверджують інвалідність.

Фонд повідомляє, що щодня видається 50 продуктових наборів. Це дозволяє забезпечити підтримкою найбільш вразливі категорії населення, зберігаючи порядок і рівні можливості для всіх охочих.

Видача допомоги у вигляді безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Одесі відбувається у волонтерському центрі «Гостинна хата». Благодійна організація розташована на вулиці Водопровідній 13.

Представники фонду наголошують, що й надалі залишатимуться поряд із тими, хто потребує підтримки найбільше, і продовжуватимуть робити все можливе для покращення життя літніх людей в Одесі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: скільки дають на зимовий сезон.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: хто з переселенців знайде дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів в Одеській області: як втрата врожаю впливає на українців.