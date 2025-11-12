Надається тимчасове безкоштовне житло для ВПО в Одесі та харчування для українців, які залишилися без даху над головою.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі надає благодійний фонд «Шлях до Дому», проте це не вся підтримка, яку можуть отримати переселенці, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у прес-службі організації.

Одеський благодійний фонд «Шлях до Дому» надає тимчасове безкоштовне житло для ВПО в Одесі та харчування для українців, які залишилися без даху над головою через бойові дії та окупацію у регіонах України.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі надається насамперед жінкам із дітьми та сім’ям. Самотні чоловіки не можуть скористатися послугами фонду. Центр розташований за адресою: м. Одеса, вулиця Софіївська, 10. Термін перебування в центрі варіюється від одного до тридцяти днів.

Окрім надання житла, організація забезпечує гостей необхідними речами, гарячим харчуванням, психологічною підтримкою, медичним оглядом та ліками за потребою, а також доглядом за дітьми. Діти мають можливість брати участь у творчих і розвиваючих заняттях, що сприяє їхньому розвитку та адаптації.

Організація також організовує евакуацію жінок, дітей та сімей з міст Миколаїв і Очаків, а за потребою і з інших населених пунктів, у напрямку Одеси.

Для тих, хто планує перетнути кордон із Молдовою через пункт Паланка, фонд надає безкоштовний трансфер для жінок і дітей. Автобуси відправляються приблизно двічі на тиждень, після формування групи. Посадка здійснюється за попередньо складеними списками.

Надається супровід мігрантів за межами України. Програма фонду спрямована на забезпечення безпечного та комфортного перебування переселенців і біженців, а також на підтримку їхньої адаптації під час переїзду.

