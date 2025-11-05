Новий графік руху поїздів до Одеси введено лише на певні експреси, проте це не всі зміни, що чекають на українців.

Новий графік руху поїздів до Одеси стосується важливого маршруту, що сполучає Вінницьку та Одеську області, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Вапнярської територіальної громади.

У Вапнярці, що розташована у Вінницькій області, з листопада 2025 року набрав чинності оновлений розклад руху електропоїздів, які курсують у напрямках до Жмеринки та Одеси.

Як повідомили на офіційній сторінці Вапнярської територіальної громади у соціальній мережі Facebook, мешканці та гості громади зможуть зручно дістатися до Одеси тричі на день.

Новий графік руху поїздів до Одеси виглядає наступним чином - електричка сполученням Вапнярка – Одеса вирушатиме з вокзалу у такі години:

о 7 годині 25 хвилин;

о 12 годині 4 хвилини;

та о 23 годині 6 хвилин.

Крім того, змінено й час відправлення електропоїздів, що прямують до Жмеринки. Відтепер поїзд за цим маршрутом вирушатиме з Вапнярки двічі на день:

о 5 годині 30 хвилин

та о 5 годині 4 хвилини.

Таке оновлення розкладу має на меті зробити залізничне сполучення більш зручним для пасажирів, врахувавши їхні потреби у ранкових, денних і вечірніх рейсах. Завдяки цьому мешканці Вапнярки отримають кращі можливості для поїздок як у справах, так і з метою відпочинку, а також для зручного пересування між населеними пунктами регіону.

Нагадаємо також, що в Одесі після короткої перерви відновлено рух трамвайного маршруту номер 18. Упродовж вихідних трамвай номер 18 тимчасово не працював через технічні причини. Фахівці проводили необхідні перевірки та усували дрібні несправності рухомого складу, щоб забезпечити безпечну та стабільну роботу маршруту.

