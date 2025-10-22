Початок опалювального сезону 2025 у Одесі залежатиме від наявності газу та готовності енергетичної системи міста.

Початок опалювального сезону 2025 у Одесі планується з 1 листопада 2025 року, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають офіційні джерела міста Одеси.

Кабінет Міністрів України оновив строки опалювального періоду по всій країні, встановивши його тривалість до 31 березня 2026 року. Важливо зазначити, що державні пільги та субсидії на опалення діятимуть лише у межах цього офіційного проміжку.

Раніше опалювальний сезон розпочинався 15 жовтня і тривав до 15 квітня. Тепер початок зміщено майже на два тижні. Це означає, що мешканці будинків з даховими котельнями та ОСББ, які безпосередньо співпрацюють із “Нафтогаз Трейдинг”, не отримають компенсацій, якщо тепло подадуть раніше офіційного старту.

Заступниця міського голови Одеси Ганна Позднякова уточнила, що дати запуску опалення визначатиме місцева влада. Вона наголосила, що 1 листопада є орієнтовною датою, яка може змінитися через дефіцит газу та складну ситуацію в енергосистемі.

Посадовиця пояснила, що постанову Кабміну ухвалено лише 8 жовтня, а оновлені договори “Нафтогаз Трейдинг” ще не надіслав теплопостачальним компаніям. Через це міська влада очікує подальших рішень уряду та постачальника ресурсу.

Жителів Одеси закликають бути готовими до можливого пізнішого старту опалювального сезону та заздалегідь утеплювати помешкання, щоб зберегти тепло та зменшити витрати на енергоресурси. Тож, відповідно до офіційної інформації, початок опалювального сезону 2025 у Одесі залежатиме від наявності газу та готовності енергетичної системи міста.

