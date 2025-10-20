У різних населених пунктах Дніпропетровської області з 21 по 24 жовтня 2025 року будуть застосовувати локальні графіки відключення світла.

У вівторок, 21 жовтня, в Дніпропетровській області графік відключення світла діятиме зокрема в місті Камʼянське

У вівторок, 21 жовтня, в Дніпропетровській області графік відключення світла діятиме зокрема в місті Камʼянське – з 8:00 до 18:00 для будинків по вулицях Айвазовського, Олександра Алексєєнка, Звенигородська, Сорочинська.

У місті Апостолове, як повідомляє Politeka, знеструмлення відбуватимуться у вівторок за трьома різними графіками:

з 07:30 до 18:00 – вул. Активістів, Багряного, Барвінкова, Березовий, Ветеранів, Відродження, Сагайдачного, Довженка, Каденюка, Калинова, Квіткова, Київська, Кленова, Локомотивна, Медова, Музична, Набережна, Орлика, Покровська, Робоча, Садова, Соборності, Стуса, Титова, Тиха, Лесі Українки, Хмельницього, Центральна, Шевченка, Шкільна, Ярмаркова, пров. Луговий, Каховський, Космонавтів, Будівельний, Плодовий, Вишневий;

з 08:30 до 18:00 – Бикова, Глібова, Єдності, Затишна, Ліни Костенко, Яворницького, Малинова, Музична, Орлика, Шкільна, Криворізька, пров. Північний, Сонячний, Ясний;

з 12:00 до 18:00 – Лісова, Лесі Українки.

У межах Царичанської громади обмеження електропостачання застосовуватимуть із 12 до 18 години:

22 числа – Драгівка (вул. Зелена), Юрʼівка (Весняна, МОлодіжна, Центральна);

23 – Семенівка (Центральна), Михайлівка (Вишнева, Вороного, Молодіжна, Яременка).

Також у Дніпропетровській області з 8:00 до 19:00 відключення світла частково діятимуть у місті Тернівка 22, 23 та 24 жовтня – повний список вулиць можна знайти на сторінці громади.

