Обленерго почало оголошувати графіки відключення світла в Харківській області на наступний тиждень – із 20 по 26 жовтня 2025 року.

У межах Харківської області з 20 по 26 жовтня 2025 року знову будуть діяти локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Якщо аварійні та екстрені знеструмлення в регіоні спрогнозувати неможливо, то планові відбудуться відповідно до графіків.

Зокрема обленерго попереджає, що в понеділок, 20 жовтня, відключення світла відбудуться в межах Люботинської міської територіальної громади в Харківській області. Приблизно з 9:00 до 17:00 без електроенергії частково залишаться мешканці міста Люботин по вулицях Героїв Афганців, Рябінова та провулку Вінницький (повний список адрес можна знайти на сайті громади).

На території Близнюківської селищної громади на понеділок також заплановано знеструмлення, пише Politeka. З 8:00 до 17:00 обмеження діятимуть у таких населених пунктах:

Близнюки (вул. Захисників України, Ярослава Мудрого, Райдужна, Сонячна, Миру, Соборна, пров. Сонячний);

Шевченкове Друге;

Слобожанське;

Мирне.

На вівторок, 21 число, за даними Мерефʼянського районного відділення обленерго, знеструмлення заплановано з 9 до 17 години в селі Яковлівка (з боку с. Хорошеве).

Про інші можливі графіки відключення світла в Харківській області на період із 20 по 26 жовтня енергетики можуть оголосити пізніше, за актуальною інформацією стежте на офіційних сторінках.

