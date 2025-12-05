Енергетики попереджають про додаткові графіки відключення світла в Київській області на суботу, 6 грудня 2025 року.

ДТЕК проводитииме в суботу, 6 грудня 2025 року, профілактичні роботи в електромережах Київської області та застосує відповідні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема додаткові графіки відключення світла в Київській області 6 грудня, за повідомленням ДТЕК, торкнуться Великодимерської селищної громади:

з 8:00 до 18:00 – с. Михайлівка (вул. Зоряна, Набережна, Центральна);

з 9:30 до 15:30 – Богданівка (Гайова, Олімпійська, Богдана Хмельницього, Хоменка).

Також 6 грудня спеціальні графіки відключення світла застосовуватимуть у межах Бородянської селищної територіальної громади в Київській області, повідомляє Politeka.

Енергетики попереджають, що планові знеструмлення в суботу з 8:00 до 16:00 відбуватимуться в таких населених пунктах:

Загальці (Вищедубичанська, Гідності, Дружби, Зоряна, Квітнева, Миру, Молодіжна, Незалежності, Перемоги, Поповича, Правди, Свободи, Франка, Шевченка, Хутір Гай);

Майданівка (Весняна, Малинова, Миру, Привокзальна, Райдужна, Садова, Центральна, Шевченка, Шкільна та низка провулків);

Бородянка (Вишнева, Запорізька, Кирилюка, Південня, Побутовиків, Радужна, Сонячна, Абрикосова, Автомобілістів, Полупанова);

Пилиповичі (Залізнична);

Нова Буда (Слобідська, Травнева, Нова, Миру, Лісова);

частково Дружня, Поташня, Бондарня, Язвинка, Вишняки.

