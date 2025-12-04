ДТЕК попередив, які графіки відключення світла на додаток до стабілізаційних діятимуть у Київській області 5 грудня 2025 року.

У Київській області в пʼятницю, 5 грудня 2025 року, знову будуть застосовувати додаткові локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Мова йде саме про локальні знеструмлення, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електромережах регіону, які мають підвищити надійність електропостачання та убезпечити від можливих аварійних ситуацій.

Зокрема, за даними ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", додаткові графіки відключення світла 5 грудня застосовуватимуть у межах Кагарлицької міської територіальної громади. З 9:00 до 16:00 там без електроенергії частково залишаться мешканці сіл Расавка (Слобідська), які проживають на вулиці Шевченка, та Халча (вул. Підлісна, Центральна), пише Politeka.

У с. Красне Узинської міської територіальної громади обмеження електропостачання в пʼятницю діятимуть із 9:00 до 15:00 для будинків по вул. Слобода та Центральна.

Також додаткові графіки відключення світла 5 грудня в Київській області торкнуться Великодимерської селищної територіальної громади, а саме таких населених пунктів:

Михайлівка (Зоряна, Набережна, Центральна) – з 8:00 до 18:00;

Богданівка (Гайова, Олімпійська) – з 9:30 до 15:30;

Гоголів (Остапа Вишні, Гоголя, Кладижинська, Котляревського, Черняховського, Чорних Запорожців, пров. Гоголя, Чорних Запорожців, Кладижинський) – з 9:30 до 15:30.

