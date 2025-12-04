Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 5 по 11 грудня дозволяє запланувати активності.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 5 по 11 грудня свідчить про різкі температурні коливання та потенційні опади, повідомляє Politeka.

Очікується, що перші дні тижня будуть відносно теплими, із максимумами до +4°C у п’ятницю, 5 грудня, тоді як у нічний час температура опускатиметься до близько +2°C.

Вихідні принесуть незначне похолодання: у суботу та неділю вдень прогнозують +2°C, вночі — близько 0°C. Наприкінці тижня очікуються мінусові позначки, зокрема −1°C у нічні години вівторка, 9 грудня, і четверга, 11 числа. Така динаміка потребує від жителів Харкова підготовки до холодних ночей та ранкових заморозків.

Вітер протягом цих днів буде змінювати напрямок від південного сходу до північно-західного, із поривами до 14 м/с у середу, 10 грудня. Метеорологи попереджають про можливі пориви, що можуть ускладнити пересування містом та створити ризик для пішоходів.

Опади очікуються в середу та четвер. Найбільші — 7,1 мм — прогнозуються у четвер, 11 числа, ймовірно у вигляді дощу та мокрого снігу. Інші дні будуть переважно сухими, що дозволяє планувати зовнішні роботи та поїздки без особливих обмежень.

З огляду на погодні умови, мешканцям радять одягатися по сезону, перевіряти стан опалювальних систем у будинках, а водіям — враховувати ризик ожеледиці на дорогах у нічні години. У цьому контексті прогноз погоди у Харкові на тиждень з 5 по 11 грудня дозволяє запланувати активності, захистити житло та підготуватися до зимових викликів.

Також експерти рекомендують тримати під рукою парасольки та взуття з нековзною підошвою у дні з опадами, а літнім людям — обмежити тривалі перебування на відкритому повітрі у вітряні та холодні дні.

