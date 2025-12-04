Прогноз погоды в Харькове на неделю с 5 по 11 декабря позволяет запланировать активность.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 5 по 11 декабря свидетельствует о резких температурных колебаниях и потенциальных осадках, сообщает Politeka.

Ожидается, что первые дни недели будут относительно теплыми, с максимумами до +4°C в пятницу, 5 декабря, в то время как в ночное время температура будет опускаться до +2°C.

Выходные принесут незначительное похолодание: в субботу и воскресенье днем ​​прогнозируют +2°C, ночью около 0°C. В конце недели ожидаются минусовые отметки, в том числе -1°C в ночные часы вторника, 9 декабря, и четверга, 11 числа. Такая динамика требует от жителей Харькова подготовки к холодным ночам и утренним заморозкам.

Ветер в течение этих дней будет менять направление от юго-востока до северо-западного, с порывами до 14 м/с в среду, 10 декабря. Метеорологи предупреждают о возможных порывах, которые могут осложнить передвижение по городу и создать риск пешеходов.

Осадки ожидаются в среду и четверг. Самые большие – 7,1 мм – прогнозируются в четверг, 11 числа, вероятно в виде дождя и мокрого снега. Остальные дни будут преимущественно сухими, что позволяет планировать внешние работы и поездки без особых ограничений.

Учитывая погодные условия, жителям советуют одеваться по сезону, проверять состояние отопительных систем в домах, а водителям учитывать риск гололеда на дорогах в ночные часы. В этом контексте прогноз погоды в Харькове на неделю с 5 по 11 декабря позволяет запланировать активность, защитить жилье и подготовиться к зимним вызовам.

Также эксперты рекомендуют держать под рукой зонтики и обувь с нескользящей подошвой в дни с осадками, а пожилым людям ограничить длительные пребывания на открытом воздухе в ветреные и холодные дни.

