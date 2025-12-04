Рекомендуем заранее подготовиться к графику отключения света в Сумской области на 5 декабря.

Из-за запланированных масштабных ремонтных работ составлены графики отключения света в Сумской области на 5 декабря, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в нескольких общинах региона.

В связи с проведением работ в сетях возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Поэтому "Сумыоблэнерго" составили графики отключения света в Сумской области на 5 декабря. Ограничения введут в населенном пункте Пидлиснивка с 09:00 до 15:00. Выключения будут по адресам:

Заводська;

Польова;

Миру;

Петровского;

Покровська;

Сильська;

Зарична;

Князева;

Маяки;

Петровского;

площадь Свободы.

4 числа перерыва в электроснабжении пройдут с 09:00 до 15:00 в населенном пункте Бровкове. Населенный пункт полностью обесточат в указанное время.

Из-за выполнения ремонтных работ произойдут отключения в городе Глухив с 09:00 до 15:00 по адресу:

Игоря Белевича 29;

Березова 6, 16;

Васильченко 39;

Вознесенская 43, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, 82, 84, 86, 88, 90;

Даниила Апостола 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13;

Данила Туптали 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15.

Сообщается, что в этот день также обесточат город Шостка с 9 до 15 часов на улице Шевченко 33Ш, 45, 268Ш, 45А, 267Ш, 1.

Также ограничения собираются вводить в населенном пункте Охтырка с 8 до 17 (9 часов подряд) на улицах:

Сумская 112А, 112, 111, 110, 109, 107, 105, 103;

Береста 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104;

Щаслыва 28А, 28, 27Б, 27А, 27, 26А, 26;

Юрия Самброса 4;

Степана Бандеры 48, 46.

Графики отключений "Сумыоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света в Сумской области на 5 декабря.

