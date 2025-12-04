Выдача бесплатных продуктов для пенсионеров в Одессе осуществляется в волонтерском центре «Гостиная хата».

Центр гуманитарной помощи «Гостинна хата» объявил об очередной выдаче бесплатных продуктов для пенсионеров в Одессе, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в сообщении организации.

Благотворительный фонд «Українська душа» продолжает поддерживать людей преклонных лет, которые оказались в сложных жизненных условиях. Представители фонда отмечают, что в период экономической нестабильности и роста цен особенно важно обеспечить наиболее уязвимых граждан базовыми продуктами. Именно поэтому выдача гуманитарной помощи продолжается без перерыва.

Акция по предоставлению бесплатных продуктов для пенсионеров продлится в Одессе до 5 декабря. По-прежнему получить помощь могут граждане, относящиеся к определенным категориям.

Речь идет о пенсионерах, размер пенсии которых не превышает 3500 гривен, а также о людях от 65 лет.

Организаторы напоминают, что для оформления получения помощи необходимо иметь пакет документов. Среди них — паспорт гражданина Украины, идентификационный код, пенсионное удостоверение, а также справки, подтверждающие инвалидность, если таковые имеются.

Выдача гуманитарных наборов осуществляется в волонтерском центре Гостинна хата, расположенный по адресу: улица Водопроводная 13. Сотрудники и волонтеры центра работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить всех посетителей необходимыми продуктами.

Представители фонда отмечают, что и дальше будут оставаться рядом с теми, кто нуждается в поддержке больше, и будут продолжать делать все возможное для улучшения жизни пожилых людей в Одессе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: сколько дают на зимний сезон.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: кто из переселенцев найдет крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: как потеря урожая влияет на украинцев.