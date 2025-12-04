Видача безкоштовних продуктів для пенсіонерів в Одесі здійснюється у волонтерському центрі «Гостинна хата».

Центр гуманітарної допомоги «Гостинна хата» оголосив про чергову видачу безкоштовних продуктів для пенсіонерів в Одесі, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації.

Благодійний фонд «Українська душа» продовжує підтримувати людей поважного віку, які опинилися у складних життєвих умовах. Представники фонду зазначають, що в період економічної нестабільності та зростання цін особливо важливо забезпечити найвразливіших громадян базовими продуктами. Саме тому видача гуманітарної допомоги триває без перерви.

Акція з надання безкоштовних продуктів для пенсіонерів триватиме в Одесі до 5 грудня. Як і раніше, отримати допомогу можуть громадяни, які належать до визначених категорій.

Йдеться про пенсіонерів, розмір пенсії яких не перевищує 3500 гривень, а також про людей віком від 65 років.

Організатори нагадують, що для оформлення отримання допомоги необхідно мати з собою пакет документів. Серед них — паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, а також довідки, що підтверджують інвалідність, якщо такі є.

Видача гуманітарних наборів здійснюється у волонтерському центрі Гостинна хата, який розташований за адресою: вулиця Водопровідна 13. Співробітники та волонтери центру працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити всіх відвідувачів необхідними продуктами.

Представники фонду наголошують, що й надалі залишатимуться поряд із тими, хто потребує підтримки найбільше, і продовжуватимуть робити все можливе для покращення життя літніх людей в Одесі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: скільки дають на зимовий сезон.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: хто з переселенців знайде дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів в Одеській області: як втрата врожаю впливає на українців.