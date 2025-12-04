Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області покликана зменшити ризики під час холодів та створити стабільні умови для проживання.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області цього сезону надається вразливим домогосподарствам, щоб підтримати їх перед зимовим періодом, повідомляють організатори програми, повідомляє Politeka.

Ініціатива охоплює кілька районів та спрямована на забезпечення базових потреб літніх громадян.

Програмою передбачена підтримка людей з інвалідністю, громадян із хронічними або тяжкими захворюваннями, осіб старших за шістдесят років, вагітних, матерів малюків, одиноких батьків та багатодітних сімей. Вибір критеріїв спрямований на охоплення тих, хто найбільше потребує допомоги під час підвищених витрат на комунальні послуги та опалення.

У Синельниківському районі мешканці Слов’янської громади отримають паливні брикети, що дозволить проходити зиму з мінімальним фінансовим навантаженням. Нікопольський район має два напрямки підтримки: родини сіл Зоря та Приміське отримають гранти для оплати комунальних послуг, а у Покровському постачання брикетів забезпечить опалення.

Організатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області покликана зменшити ризики під час холодів та створити стабільні умови для проживання. Мешканцям радять слідкувати за оголошеннями та завчасно готувати документи для участі. Детальні умови та графіки розподілу доступні на сайті «Карітас Донецьк у Дніпрі».

Крім того, у Дніпропетровській області можна отримати безкоштовне житло. Відповідно до закону Про житловий фонд соціального призначення, право на отримання соціального житла мають кілька категорій населення, які потребують особливої підтримки з боку держави.

