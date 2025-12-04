Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области призвана снизить риски во время холодов и создать стабильные условия для проживания.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области в этом сезоне предоставляется уязвимым домохозяйствам, чтобы поддержать их перед зимним периодом, сообщают организаторы программы, сообщает Politeka.

Инициатива охватывает несколько районов и направлена ​​на обеспечение базовых потребностей пожилых граждан.

Программой предусмотрена поддержка людей с инвалидностью, граждан с хроническими или тяжелыми заболеваниями, лиц старше шестидесяти лет, беременных, матерей малышей, одиноких родителей и многодетных семей. Выбор критериев направлен на охват тех, кто больше нуждается в помощи при повышенных расходах на коммунальные услуги и отопление.

В Синельниковском районе жители Славянского общества получат топливные брикеты, что позволит проходить зиму с минимальной финансовой нагрузкой. Никопольский район имеет два направления поддержки: семьи сел Заря и Пригородное получат гранты для оплаты коммунальных услуг, а в Покровском снабжение брикетами обеспечит отопление.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области призвана снизить риски во время холодов и создать стабильные условия для проживания. Жителям советуют следить за объявлениями и заранее готовить документы для участия. Подробные условия и графики распределения доступны на сайте «Каритас Донецк в Днепре».

Кроме того, в Днепропетровской области можно получить бесплатное жилье. Согласно закону О жилом фонде социального назначения, право на получение социального жилья имеют несколько категорий населения, требующих особой поддержки со стороны государства.

