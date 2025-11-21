Бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области предоставляется временно обычно на один год.

Внутри перемещенные лица, потерявшие собственное жилье из-за войны или других обстоятельств, могут воспользоваться бесплатным жильем для переселенцев в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Первый шаг для этого – стать на квартирный учет. Именно он открывает доступ к временному жилью, предоставляемому государством.

Заявление на постановку на учет необходимо подавать в орган социальной защиты населения по месту фактического пребывания или в исполнительный орган местного совета, районной или областной военной администрации. Представить документы можно лично или через уполномоченного представителя. Решение о взятии на учет или отказе принимается в течение одного рабочего дня после подачи документов.

Для постановки на квартирный учет требуются следующие документы:

заявление на учет;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность и гражданство Украины;

справка ВПЛ;

документы, подтверждающие состав семьи, например свидетельства о рождении детей или свидетельство о браке;

документы, подтверждающие первоочередное право на жилье, среди которых справки об инвалидности, многодетности или акте обследования жилья, если оно разрушено или непригодно для проживания.

Взять на учет могут только те, чьи жилищные условия не соответствуют установленным нормам или жилье разрушено, в том числе на временно оккупированных территориях. Отказ могут получить лица, подавшие документы не полностью или некорректно.

Бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области предоставляется временно обычно на один год. Срок пребывания можно продлить при сохранении статуса внутренне перемещенного лица.

В 2025 году право на безвозмездное жилье имеют:

внутренне перемещенные лица;

люди с инвалидностью;

сироты и дети, лишенные родительской опеки;

многодетные семьи;

другие категории граждан, не имеющих собственного жилья или находящихся в сложных жизненных условиях.

Процедура постановки на учет и получение временного жилья упрощена, чтобы помощь доходила до тех, кто в ней нуждается больше всего. Государство стремится обеспечить переселенцам безопасные условия проживания, позволяя сохранить стабильность даже в сложные времена.

