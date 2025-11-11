Уряд працює над тим, щоб надати безкоштовне житло у Дніпропетровській області для частини ВПО.

Внесено зміни до проєкту бюджету, 500 мільйонів спрямують на програму безкоштовного житла ВПО у Дніпропетровській області та інших регіонах України, пише Politeka.net.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Відповідно до ухваленої правки, збільшене фінансування буде спрямовано на компенсаційні виплати для громадян, які втратили житло через війну. Перші виплати мають розпочатися вже у 2026 році.

Як пояснив народний депутат Максим Ткаченко, член Комітету Верховної Ради з питань прав людини та керівник робочої групи ТСК із забезпечення житлом ВПО, програма насамперед охопить учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок військових дій.

Ткаченко наголосив, що уряд також працює над тим, щоб надати безкоштовне житло у Дніпропетровській області для ВПО, які після завершення бойових дій не зможуть повернутися до рідних домівок. Один із варіантів — придбання або будівництво будинків у сільській місцевості, де житло коштує від 120 до 300 тисяч гривень.

«Наша ініціатива полягає в тому, щоб знайти для таких людей житло в селах. Це один із дієвих варіантів, адже вартість таких будинків складає 120-300 тисяч гривень. Таким чином ми зможемо забезпечити житлом більшу кількість людей», — підкреслив депутат.

За оцінками експертів, програма житлової підтримки у сільських громадах не лише зменшить тиск на великі міста, але й дасть новий поштовх розвитку регіонів, залучивши переселенців до місцевого життя та економіки.

