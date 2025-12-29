Варто заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 30 грудня.

Графіки відключення світла в Полтавській області на 30 грудня зачеплять частину регіону через заплановані роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це інформують АТ «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах «Полтаваобленерго» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Під час проведення робіт будуть діяти графіки відключення світла в Полтавській області на 30 грудня.

На території Омельницької Громади вводяться планові вимкнення. Обмеження діятимуть з 8 до 19 години (11 годин поспіль) в таких населених пунктах:

с.Варакути вулиці:

Автозаводська (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30),

Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31).

с.Демидівка вулиці:

Весела (б. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14),

Української Перемоги (б. 29)

с.Ковалі вулиця:

Польова (б. 1, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37)

с.Найденівка вулиця:

Червоної Рути (б. 1, 1 А, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21)

село Радочини вулиці:

Кременчуцька (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24),

Молодіжна (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35),

Набережна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52),

Садова (б. 2, 3, 5, 6, 10),

Степова (б. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12),

пров.Тупиковий (б. 1, 2, 3, 4),

Червоної Калини (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27)

с.Гуньки вул.:

Кошова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11),

Лісова (б. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10 А, 12, 13, 14, 16, 17,

18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28),

18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28), Лугова (б. 7),

Заозерна (б. 1, 3, 4, 6 А, 8, 9, 10, 12),

пров.Луговий (б. 1, 2, 3, 5, 7),

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16),

Козацька (б. 2, 4, 13),

Козача (б. 1, 3, 7, 9, 10, 11),

пров.Кам'янський (б. 1, 6)

с.Демидівка вул.:

Сонячна (б. 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14),

Української Перемоги (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25),

Центральна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108),

Героїв ЗСУ (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24),

Вишнева (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17),

Набережна (б. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21),

Садова (б. 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30)

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 30 грудня.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання вартості проїзду в Полтаві: ціни різко зростуть, скільки тепер доведеться платити.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: як отримати зимову виплату.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: як отримати гарячі обіди.