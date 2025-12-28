Представники приватних перевізників зазначили, що подорожчання вартості проїзду в Полтаві, це необхыдний крок.

Українців попередили про подорожчання вартості проїзду в Полтаві, тариф не переглядали протягом трьох років, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в Полтавській міськраді.

Згідно з оприлюдненою інформацією, з 29 грудня вводиться подорожчання вартості проїзду в Полтаві. Вартість однієї поїздки в міських маршрутних таксі, що обслуговуються приватними автоперевізниками, становитиме 15 гривень. Відповідні зміни стосуються саме приватного сектору пасажирських перевезень у межах міста.

Водночас тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті залишаються без змін. Так, у комунальних автобусах вартість проїзду й надалі становитиме 12 гривень, а в тролейбусах — 10 гривень. Окремо передбачено можливість оплати через систему «е-квиток».

У такому разі тариф складатиме 9 гривень у тролейбусах та 13 гривень у транспорті приватних перевізників. Крім того, система електронного квитка дозволяє здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 35 хвилин за одним оплаченим квитком на всіх видах міського громадського транспорту.

Раніше представники приватних перевізників зазначили, що чинний тариф не забезпечує покриття основних витрат, пов’язаних із технічним обслуговуванням транспортних засобів, закупівлею пального, запасних частин та оплатою праці персоналу.

Тому за результатами зустрічі та на підставі аналізу, проведеного транспортним відділом, було визначено, що в умовах наявних економічних факторів коригування тарифу є необхідним.

У разі підвищення тарифу перевізники пообіцяли додатково вивести на маршрути шість великогабаритних автобусів, розрахованих до 100 пасажирів кожен.

