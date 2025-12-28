Представители частных перевозчиков отметили, что подорожание стоимости проезда в Полтаве это необходимый шаг.

Украинцев предупредили о подорожании стоимости проезда в Полтаве, тариф не пересматривался в течение трех лет, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Полтавском горсовете.

Согласно обнародованной информации, с 29 декабря вводится удорожание стоимости проезда в Полтаве. Стоимость одной поездки в городских маршрутных такси, обслуживаемых частными автоперевозчиками, составит 15 гривен. Соответствующие изменения касаются именно частного сектора пассажирских перевозок в черте города.

В то же время, цены на проезд в коммунальном общественном транспорте остаются без изменений. Так, в коммунальных автобусах стоимость проезда и дальше будет составлять 12 гривен, а в троллейбусах — 10 гривен. Отдельно предусмотрена возможность оплаты через систему «е-билет».

В этом случае тариф будет составлять 9 гривен в троллейбусах и 13 гривен в транспорте частных перевозчиков. Кроме того, система электронного билета позволяет осуществлять неограниченное количество пересадок в течение 35 минут по одному оплаченному билету на всех видах городского общественного транспорта.

Ранее представители частных перевозчиков отметили, что действующий тариф не обеспечивает покрытия основных расходов, связанных с техническим обслуживанием транспортных средств, закупкой горючего, запасных частей и оплатой труда персонала.

Поэтому по результатам встречи и на основании анализа, проведенного транспортным отделом, было определено, что в условиях имеющихся экономических факторов корректировка тарифа необходима.

В случае повышения тарифа, перевозчики пообещали дополнительно вывести на маршруты шесть крупногабаритных автобусов, рассчитанных до 100 пассажиров каждый.

