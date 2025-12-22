Новый график движения поездов в Полтавской области направлен на удобство и безопасность перевозок.

Новый график движения поездов в Полтавской области введен после возобновления пригородного сообщения между Полтавой и станцией Ромодан, сообщает Politeka.

Первые рейсы по обновленному расписанию начнут курсировать 22 и 23 декабря, сообщает « Укрзализныця ».

Рейсы не осуществлялись с 11 октября из-за перегрузки контактной сети на участке. После двухмесячного перерыва поезда возобновят регулярную курсировку и обеспечат комфортные условия для пассажиров.

С 22 декабря будет курсировать направление №6725 Полтава-Южная - Ромодан. Отправление из Полтавы-Южной в 17:05. Поезд будет останавливаться на станциях Полтава-Киевская (17:45), Решетиловка (18:34), Сагайдак (19:05), Ярески (19:19), Гоголево (19:35) и Миргород (19:54). Прибытие в Ромодан запланировано на 20:35.

С 23 декабря будет курсировать направление №6724 Ромодан - Полтава-Южная. Отправление из Ромодана в 04:33. Он будет следовать через Миргород (05:01), Гоголево (05:32), Ярески (05:45), Решетиловка (06:21), Полтава-Киевская (07:15) и прибывать на станцию ​​Полтава-Южная в 08:05.

Рейсы предусматривают остановки на всех промежуточных платформах, включая 336 км, Крутый Берег, Кривохатки, Супруновка, Абазовка и другие. Это позволит местным жителям близлежащих сел и городков удобно добираться до работы или до учебы.

Пассажирам также рекомендуют учитывать изменения в расписании и планировать поездки заранее. Новый график движения поездов в Полтавской области направлен на удобство и безопасность перевозок для всех пользователей пригородного железнодорожного сообщения.

