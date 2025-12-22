Новий графік руху поїздів у Полтавській області спрямований на зручність і безпеку перевезень.

Новий графік руху поїздів у Полтавській області запроваджено після відновлення приміського сполучення між Полтавою та станцією Ромодан, повідомляє Politeka.

Перші рейси за оновленим розкладом почнуть курсувати 22 та 23 грудня, повідомляє «Укрзалізниця».

Рейси не здійснювались з 11 жовтня через перевантаження контактної мережі на ділянці. Після двомісячної перерви потяги відновлять регулярне курсування та забезпечать комфортні умови для пасажирів.

З 22 грудня курсуватиме напрямок №6725 Полтава-Південна — Ромодан. Відправлення з Полтави-Південної о 17:05. Поїзд зупинятиметься на станціях Полтава-Київська (17:45), Решетилівка (18:34), Сагайдак (19:05), Яреськи (19:19), Гоголеве (19:35) та Миргород (19:54). Прибуття до Ромодану заплановано на 20:35.

З 23 грудня курсуватиме напрямок №6724 Ромодан — Полтава-Південна. Відправлення з Ромодана о 04:33. Він слідуватиме через Миргород (05:01), Гоголеве (05:32), Яреськи (05:45), Решетилівка (06:21), Полтава-Київська (07:15) та прибуватиме на станцію Полтава-Південна о 08:05.

Рейси передбачають зупинки на всіх проміжних платформах, включно з 336 км, Крутий Берег, Кривохатки, Супрунівка, Абазівка та іншими. Це дозволить місцевим мешканцям прилеглих сіл та містечок зручно діставатися до роботи або ж до навчання.

Пасажирам також рекомендують враховувати зміни у розкладі та планувати поїздки заздалегідь. Новий графік руху поїздів у Полтавській області спрямований на зручність і безпеку перевезень для всіх користувачів приміського залізничного сполучення.

