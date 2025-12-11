Щодня відвідувачі центру можуть одержати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Полтаві у вигляді кількох послуг.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві надається благодійним фондом «Карітас Полтава» у вигляді безкоштовних послуг, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

За підтримки Карітас Люксембург та Карітас Австрія Благодійний фонд «Карітас Полтава» повідомив про відкриття соціально-реабілітаційного центру, створеного для людей похилого віку, а також для внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років.

У спеціально облаштованому приміщенні бенефіціари мають можливість безкоштовно користуватися широким спектром послуг.

До них належить первинний медичний моніторинг, що включає вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози у крові, показників сатурації, а також можливість проведення кардіограми. Крім того, у центрі доступні фізіотерапевтичні процедури, серед яких магнітотерапія, УВЧ-терапія, пресотерапія та відвідування соляної кімнати.

Особливу увагу фахівці закладу приділяють фізичній активності літніх людей. Для цього організовано лікувальну гімнастику, спрямовану на підтримку рухливості, профілактику вікових змін та загальне зміцнення організму. У центрі також проводяться групові психологічні тренінги та особисті консультації з психологом, що допомагають долати емоційне напруження, самотність і наслідки стресових переживань.

Для учасників програми працюють різні творчі та соціальні активності. Серед них арттерапія, яка включає глинотерапію, малювання, розпис та інші види творчого самовираження. Діють клуби за інтересами, що об’єднують людей у читацькій групі, кіноклубі, музичному гуртку, а також на заняттях танцями, в’язанням, вишиванням та кулінарією.

Окремою перевагою є організація групового дозвілля, яке сприяє спілкуванню та соціалізації.

Щодня відвідувачі центру можуть отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Полтаві у вигляді гарячих обідів, що є важливою складовою турботи про людей літнього віку.

Соціально-реабілітаційний центр працює за адресою: місто Полтава, вулиця Семена Антонця, 24. Громадян запрошують відвідувати заклад у будні дні з 9.00 до 17.00.

